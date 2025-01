Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Vormittag südwärts

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,83 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 43,83 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,83 EUR ein. Bei 44,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.992 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 46,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,83 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,03 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,76 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

