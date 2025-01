Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 43,57 EUR. Bei 43,62 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 22.156 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. 6,04 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 34,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 40,91 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

