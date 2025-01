Kursentwicklung im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag gefragt

10.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 43,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 43,89 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.356 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei 46,20 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 5,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,93 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 1,19 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,91 EUR an. Am 05.11.2024 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR umgesetzt. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag

