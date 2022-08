Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 36,88 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,52 EUR zu. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 36,67 EUR ein. Bei 36,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 620.927 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 47,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2022 bei 35,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,50 EUR an.

Am 02.08.2022 äußerte sich Fresenius Medical Care zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.757,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.320,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 31.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

