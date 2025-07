Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 46,75 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,75 EUR ab. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,61 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.774 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

