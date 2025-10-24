APA ots news: Nationalbank besetzt drei Hauptabteilungen neu
Neue Führungskräfte für die Bereiche Volkswirtschaft,
Statistik sowie Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat drei
Hauptabteilungen
neu besetzt. Das Direktorium der OeNB ernennt Gabriela de Raaij zur
Direktorin der Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT-
Aufsicht, Regina Fuchs zur Direktorin der Hauptabteilung Statistik
und Wolf Heinrich Reuter zum Direktor der Hauptabteilung
Volkswirtschaft.
Die Bestellung erfolgte nach einer öffentlichen Ausschreibung und
einem objektiven Auswahlverfahren, für das eine externe
Personalberatung beigezogen wurde. Der Generalrat der OeNB hat diesen
Beschluss in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2025 genehmigt.
Zudem wurden Petia Niederländer als Direktorin der Hauptabteilung
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung sowie Matthias
Schroth als Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und
Beteiligungen nach regulärem Ablauf ihrer Bestellung auf die
jeweilige Funktion wiederbestellt. Alle Personalentscheidungen
erfolgten einstimmig und ohne Enthaltungen.
Gabriela de Raaij - Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht (ab
1. November 2025)
Gabriela de Raaij ist promovierte Ökonomin und Mathematikerin.
Seit 16 Jahren verantwortet sie in leitenden Funktionen zentrale
Aufsichtsbereiche in der OeNB und übernahm mit der Einführung des
Single Supervisory Mechanism (SSM) im Jahr 2014 die Leitung der OeNB-
Abteilung für Europäische Großbankenanalyse. Zudem war sie elf Jahre
lang österreichisches Mitglied in der SSM-Arbeitsgruppe für
Supervisory Methodology Development und verfügt über beste Kenntnisse
und internationale Ver netzung in der Europäischen Bankenaufsicht.
Regina Fuchs - Statistik (ab 1. Jänner 2026)
Regina Fuchs leitet seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das
Austrian Micro Data Center bei Statistik Austria, dessen Aufbau sie
entscheidend geprägt hat. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der
Universität Wien und promovierte an der WU Wien in Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften. Vor ihrer Karriere bei Statistik Austria
war sie im internationalen Forschungsumfeld am International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) tätig. Regina Fuchs
verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen,
angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit.
Wolf Heinrich Reuter - Volkswirtschaft (ab 1. Februar 2026)
Wolf Heinrich Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber
mehr als 20 Jahre in Österreich. Nach seiner Promotion an der WU Wien
war er zunächst kurzzeitig in der OeNB tätig. 2018 wurde er
Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 2022 wechselte er
als Chefökonom ins deutsche Bundesministerium für Finanzen und wurde
dort 2024 zum Staatsekretär ernannt. Wolf Heinrich Reuter wird die
Rolle des Chefökonomen übernehmen, eine Position an der Schnittstelle
zwischen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Beratung. Er
bringt dafür insbesondere wirtschaftspolitische Erfahrung auf
höchster Ebene in der größten Volkswirtschaft des Euroraums,
umfassende Erfahrung in der wirtschaftspolitischen Analyse und
Beratung sowie internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit
ein.
