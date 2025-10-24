DAX24.158 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.627 +0,9%Euro1,1609 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.056 -1,7%
APA ots news: Nationalbank besetzt drei Hauptabteilungen neu

24.10.25 10:28 Uhr

Neue Führungskräfte für die Bereiche Volkswirtschaft,

Statistik sowie Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat drei

Hauptabteilungen

neu besetzt. Das Direktorium der OeNB ernennt Gabriela de Raaij zur

Direktorin der Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT-

Aufsicht, Regina Fuchs zur Direktorin der Hauptabteilung Statistik

und Wolf Heinrich Reuter zum Direktor der Hauptabteilung

Volkswirtschaft.

Die Bestellung erfolgte nach einer öffentlichen Ausschreibung und

einem objektiven Auswahlverfahren, für das eine externe

Personalberatung beigezogen wurde. Der Generalrat der OeNB hat diesen

Beschluss in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2025 genehmigt.

Zudem wurden Petia Niederländer als Direktorin der Hauptabteilung

Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung sowie Matthias

Schroth als Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und

Beteiligungen nach regulärem Ablauf ihrer Bestellung auf die

jeweilige Funktion wiederbestellt. Alle Personalentscheidungen

erfolgten einstimmig und ohne Enthaltungen.

Gabriela de Raaij - Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht (ab

1. November 2025)

Gabriela de Raaij ist promovierte Ökonomin und Mathematikerin.

Seit 16 Jahren verantwortet sie in leitenden Funktionen zentrale

Aufsichtsbereiche in der OeNB und übernahm mit der Einführung des

Single Supervisory Mechanism (SSM) im Jahr 2014 die Leitung der OeNB-

Abteilung für Europäische Großbankenanalyse. Zudem war sie elf Jahre

lang österreichisches Mitglied in der SSM-Arbeitsgruppe für

Supervisory Methodology Development und verfügt über beste Kenntnisse

und internationale Ver netzung in der Europäischen Bankenaufsicht.

Regina Fuchs - Statistik (ab 1. Jänner 2026)

Regina Fuchs leitet seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das

Austrian Micro Data Center bei Statistik Austria, dessen Aufbau sie

entscheidend geprägt hat. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der

Universität Wien und promovierte an der WU Wien in Sozial- und

Wirtschaftswissenschaften. Vor ihrer Karriere bei Statistik Austria

war sie im internationalen Forschungsumfeld am International

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) tätig. Regina Fuchs

verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen,

angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit.

Wolf Heinrich Reuter - Volkswirtschaft (ab 1. Februar 2026)

Wolf Heinrich Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber

mehr als 20 Jahre in Österreich. Nach seiner Promotion an der WU Wien

war er zunächst kurzzeitig in der OeNB tätig. 2018 wurde er

Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 2022 wechselte er

als Chefökonom ins deutsche Bundesministerium für Finanzen und wurde

dort 2024 zum Staatsekretär ernannt. Wolf Heinrich Reuter wird die

Rolle des Chefökonomen übernehmen, eine Position an der Schnittstelle

zwischen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Beratung. Er

bringt dafür insbesondere wirtschaftspolitische Erfahrung auf

höchster Ebene in der größten Volkswirtschaft des Euroraums,

umfassende Erfahrung in der wirtschaftspolitischen Analyse und

Beratung sowie internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit

ein.

