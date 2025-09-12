DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,41 +0,1%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Alibaba A117ME Oracle 871460 Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,35 EUR -0,01 EUR -0,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,35 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,35 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,58 €		 Abst. Kursziel*:
-15,45%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,99%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
02.09.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
15.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen
StockXperts Wacker Chemie: Hoher Hebel bei Konjunkturaufschwung
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen