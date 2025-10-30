Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 47,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162.064 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 13,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 35,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 25,37 Prozent wieder erreichen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,89 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

