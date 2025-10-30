EQS-Adhoc: STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025
STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025
Birkenfeld, 30. Oktober 2025
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX), erwartet im vierten Quartal 2025 bei einigen Gerätelinien temporäre Unterbrechungen in der Versorgung mit Vormaterialien. Insbesondere bei einem bestimmten Magnettypen mit Verunreinigungen durch ausfuhrbeschränkte Seltene Erden (Anteil in Höhe von 0,1% im betroffenen Fertigungslos) hat sich im Zuge handelspolitischer Spannungen in den letzten Wochen eine Unterbrechung der Lieferkette ergeben. Vor diesem Hintergrund sind bereits im dritten Quartal 2025 Lieferrückstände bei Systemauslieferungen entstanden. Nach intensivem Austausch mit Lieferanten geht STRATEC nun nicht mehr davon aus, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen dieser Lieferrückstände sowie das ursprünglich im vierten Quartal 2025 geplante Produktionsvolumen zu erhalten. Zudem zeigen sich aufgrund der globalen Zollkonflikte höhere Schwankungen im Kundenbestellverhalten und damit verbundene Lagerbestands-optimierungen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. STRATEC rechnet somit nun auf währungsbereinigter Basis mit einem Konzernumsatz in etwa auf Vorjahresniveau (vorher: „währungsbereinigte Steigerung des Konzernumsatzes im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich“). Entgegen der prognostizierten niedrigeren Umsatzbasis sowie negativer Währungseffekte erwartet STRATEC jedoch, das untere Ende des Prognosekorridors für die adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% zu erreichen. Der erwartete unterjährige Anstieg der Profitabilität im vierten Quartal 2025 ist dabei auf Skaleneffekte, Effizienzmaßnahmen, sowie höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.
Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte STRATEC, entgegen den bereits entstandenen Lieferrückständen, den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 2,5% auf 175,6 Mio.€ (9M/2024: 173,0 Mio.€) steigern. Die adjustierte EBIT-Marge für die ersten neun Monate beträgt voraussichtlich 7,3% (9M/2024: 8,8%).
Die finalen Zahlen sowie die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2025 wird STRATEC wie geplant am 7. November 2025 veröffentlichen.
