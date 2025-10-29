DAX 24.113 -0,1%ESt50 5.688 -0,3%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,73 -4,2%Nas 23.739 -0,9%Bitcoin 93.147 -1,8%Euro 1,1580 -0,2%Öl 64,52 -0,6%Gold 3.994 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,70 EUR -0,07 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,6 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

14:51 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,70 EUR -0,07 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,80 €		 Abst. Kursziel*:
-11,32%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,13%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

14:51 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Analyse im Fokus Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag fester
finanzen.net XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag höher
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Benzinga Why Is FMC Corporation Stock Falling Overnight?
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks FMC Technologies (FTI) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Zacks FMC (FMC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Zacks Countdown to FMC Technologies (FTI) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why FMC Technologies (FTI) is a Solid Choice
Zacks FMC Technologies (FTI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen