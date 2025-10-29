Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,6 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
46,80 €
|Abst. Kursziel*:
-11,32%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
46,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,13%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|14:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG