AKTIE IM FOKUS: Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec (STRATEC SE) haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten zuletzt 8,0 Prozent im Minus bei 22,90 Euro. Damit weiteten sie die Kursverluste im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent aus.
Stratec kappte wegen mangelnder Vormaterialien die Ziele für das laufende Jahr. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, vor allem bei Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen um 2,5 Prozent. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken, hieß es./edh/jha/
Nachrichten zu STRATEC SE
Analysen zu STRATEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|STRATEC SE Halten
|DZ BANK
|10.09.2025
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.2025
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|24.04.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|20.01.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|STRATEC SE Halten
|DZ BANK
|22.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.2021
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|09.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|05.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
