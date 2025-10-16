Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,38 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
46,29 €
|Abst. Kursziel*:
-10,35%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
46,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
