Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

46,45 EUR +0,43 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 13,38 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

09:51 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,45 EUR 0,43 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,29 €		 Abst. Kursziel*:
-10,35%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

