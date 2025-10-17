Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,57 EUR.
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,42 EUR. Zuletzt wechselten 8.144 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 16,00 Prozent wieder erreichen. Bei 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 33,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.
Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
