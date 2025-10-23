Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 46,60 EUR ab.
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 46,60 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 266.427 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 33,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89 EUR an.
Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.
