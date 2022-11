Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr wies die Fresenius Medical Care-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 28,92 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 29,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 587.567 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,45 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care am 02.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care 4.757,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

FMC-Aktie verliert: Warburg Research stuft FMC ab und senkt Kursziel

Ausblick: Fresenius Medical Care präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Analysten sehen für Fresenius Medical Care-Aktie schwarz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care