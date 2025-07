Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,79 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,79 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 48,93 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,43 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,93 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 49.057 Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 49,38 EUR angegeben.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

