Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr wies die Fresenius Medical Care-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,88 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care-Aktie sogar auf 26,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.865 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 63,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2022 auf bis zu 26,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,58 EUR aus.

Am 02.08.2022 lud Fresenius Medical Care zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 4.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.320,00 EUR umgesetzt.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 31.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

