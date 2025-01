Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,64 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 43,64 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,45 EUR. Zuletzt wechselten 41.996 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. 5,87 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,50 Prozent sinken.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2023 mit 1,19 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,91 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

