Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 44,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 44,36 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.889 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (32,51 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 26,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,03 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

