Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,34 EUR.

Mit einem Wert von 44,34 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 44,51 EUR. Bei 44,34 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 3.243 Stück.

Bei einem Wert von 46,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,03 EUR an.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 4,76 Mrd. EUR gegenüber 4,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

