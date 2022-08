Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,5 Prozent auf 37,05 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 37,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.160 Fresenius Medical Care-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care-Aktie somit 46,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,08 EUR am 01.08.2022. Abschläge von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.757,00 EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care 4.320,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 31.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,16 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

