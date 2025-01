Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagvormittag gefragt

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 45,00 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 45,00 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 45,16 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.357 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 46,20 EUR. 2,67 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 38,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 25.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

