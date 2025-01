Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Vormittag

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 46,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,8 Prozent auf 46,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,00 EUR. Bei 46,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 21.251 Stück.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,06 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 40,03 EUR.

Am 05.11.2024 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,78 EUR fest.

