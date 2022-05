Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care-Papiere um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 56,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,50 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 110.629 Aktien.

Bei 71,14 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,98 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Verlust von 10,47 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care-Aktie wird bei 65,71 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.548,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care einen Umsatz von 4.210,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Fresenius-Aktie stärker: Ziele bekräftigt - Aktionäre kritisieren an Aktienkurs und Strategie

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius will in Russland weiter tätig sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care