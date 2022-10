Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care verliert am Nachmittag

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 27,34 EUR. Bei 27,12 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 404.661 Fresenius Medical Care-Aktien.

Bei 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2022 auf bis zu 26,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care-Aktie bei 47,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care am 02.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Fresenius Medical Care hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.757,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.320,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 01.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,08 EUR fest.

