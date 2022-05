Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care tendiert am Mittag seitwärts

Die Fresenius Medical Care-Aktie zeigte sich um 25.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,96 EUR an der Tafel. Die Fresenius Medical Care-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,34 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 55,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,26 EUR. Zuletzt wechselten 95.573 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,98 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care-Aktie bei 65,71 EUR.

Fresenius Medical Care ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,03 Prozent auf 4.548,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.210,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 02.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care