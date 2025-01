Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,38 EUR zu. Bei 47,48 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.674 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2025 bei 47,59 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,38 Prozent.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,14 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,94 Mrd. EUR eingefahren.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 vorlegen. Am 24.02.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

