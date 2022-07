Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag mit Verlusten

Der Fresenius Medical Care-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 35,80 EUR. Bei 35,31 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.184.060 Fresenius Medical Care-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 69,96 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 48,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,31 EUR am 29.07.2022. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,97 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.548,00 EUR – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care 4.400,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

FMC-Aktie und Fresenius-Aktie mit Kursrutsch: FMC mit Gewinnwarnung für 2022 - Fresenius senkt deshalb Jahresprognose

Merck-Aktie und FMC-Aktie mit unterschiedlichen Vorzeichen nach Kommentar von JPMorgan

Erste Schätzungen: Fresenius Medical Care zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care