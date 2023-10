Freundlicher Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels stärker

Index im Blick

So performte der S&P 500 am Montag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 stieg im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,20 Prozent auf 4.166,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 35,779 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,720 Prozent stärker bei 4.147,02 Punkten in den Handel, nach 4.117,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.177,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.132,94 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 4.288,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der S&P 500 4.582,23 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, betrug der S&P 500-Kurs 3.901,06 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4.607,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.794,33 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 47,50 Prozent auf 0,06 USD), Lumen Technologies (+ 12,03 Prozent auf 1,49 USD), Western Digital (+ 7,26 Prozent auf 41,80 USD), Charter A (+ 4,78 Prozent auf 389,80 USD) und MarketAxess (+ 3,95 Prozent auf 214,15 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen First Republic Bank (-20,00 Prozent auf 0,04 USD), PerkinElmer (-16,13 Prozent auf 82,08 USD), Realty (-5,67 Prozent auf 46,22 USD), Albemarle (-5,23 Prozent auf 127,41 USD) und IPG Photonics (-5,04 Prozent auf 83,71 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 18.074.907 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,491 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 15,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net