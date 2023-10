Asiens Börsen uneins -- HSBC enttäuscht gewinnseitig -- SBF überrascht von Finanzloch bei FTX -- Stellantis, Spotify im Fokus

In einer mauen Woche unternahm der deutsche Leitindex am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch. Auf Wochensicht stand der DAX leicht letztlich im Minus, aber über seinem zum Wochenauftakt markierten tiefsten Stand seit März bei 14.630 Punkten. Der Gaza-Krieg, teilweise hohe US-Staatsanleihe- Renditen sowie unterschiedlich ausgefallene Quartalsberichte belasteten das deutsche Börsenbarometer. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins unverändert zu lassen, hatte indes am Vortag nicht überrascht.

US-Anleger kamen am Freitag nicht auf einen grünen Zweig.

Der Dow Jones Index bewegte sich am Freitag zum Handelsstart marginal tiefer bevor er dann tiefer ins Minus rutschte. Er ging 1,12 Prozent schwächer bei 32.418,44 Einheiten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite startete hingegen fester und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone. Zu Handelsschluss stand ein Plus von 0,38 Prozent auf 12.643,01 Punkte zu Buche.

Als Antrieb wirkten Bilanzen der Technologiegiganten Amazon und Intel. In China stiegen die Industriegewinne im September um 11,9 Prozent zum Vorjahr, was die Stimmung an den Märkten ebenfalls verbesserte. "Eine Kombination aus soliden nachbörslichen US-Tech-Gewinnen gestern Abend und weniger schwach als erwartet ausgefallenen Industriegewinnen in China heute Morgen trägt dazu bei, die globale Risikostimmung zu heben", kommentierte Krupa Patel von JPMorgan. Für wenig Überraschungen sorgte hingegen der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation. Er fiel in der Kernrate genau so aus wie erwartet.

