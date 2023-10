Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2023

Verbraucher

Die Welt verändert sich und entwickelt sich stetig weiter. Deshalb werden im Folgenden Veränderungen vorgestellt, mit denen Verbraucher Deutschland im November 2023 konfrontiert werden.

• Neue Präsidentin im Bundesrat

• Ausweisdokumente schneller und leichter beantragen

• Disney+ wird teurer



Bundesratspräsident Dr. Peter Tschentscher wird abgelöst

Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten des Bundesrats Dr. Peter Tschentscher endet am 31. Oktober 2023. Als Bundesratspräsident führte "er die Geschäfte und leitete die Plenarsitzungen des Verfassungsorgans", wie es die Website des Bundesrats verrät. Außerdem war er Repräsentant für den Bundesrat sowohl im In- als auch im Ausland. Diese wichtige Aufgabe übernimmt ab dem 1. November 2023 Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern und derzeitige zweite Vizepräsidentin des Bundesrats.

Vereinfachte Verfahren für Ausweisdokumente

Ab November 2023 wird die Beantragung und Herausgabe von Ausweisdokumenten wesentlich vereinfacht. Egal ob Personalausweis, Reisepass oder elektronischer Aufenthaltstitel: Die Digitalisierung wird den Prozess vereinfachen. "Wir wollen das Leben der Menschen leichter machen, wertvolle Zeit sparen, der Zettelwirtschaft ein Ende bereiten und Behördengänge vermeiden.", so Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Im Zuge dessen genügt es ab dem 1. November, wenn man den Erhalt des PIN-Briefs für den Online-Ausweis in Textform bestätigt. Anschließend ist es möglich, das Ausweisdokument an einem Dokumentenausgabeautomaten abzuholen, sofern diese in der Umgebung verfügbar sind. Auf diese Weise spart man sich die Abholung in der Behörde.

Streamingdienst Disney+ wird teurer

Doch nicht nur auf Bundesebene werden sich Dinge in Deutschland ändern. Ab November 2023 wird ein Abonnement beim Streamingdienst Disney+ teurer. Hat man hier bislang rund neun Euro im Monat bezahlt, werden es künftig 12 Euro im Monat. Das ist jedoch nicht die einzige Änderung, denn der bisher einzig verfügbare Tarif gilt fortan als "Premium"-Abonnement, weshalb günstigere Alternativen zukünftig abgeschlossen werden können. Ähnlich wie bei anderen Streamingdiensten verfügen die preiswerteren Versionen und damit auch die Standard-Version jedoch über Einschränkungen, wie beispielsweise eine reduzierte Auflösung oder eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Streams. Bestandskunden werden Angaben des Streamingdienstes zufolge automatisch geupgradet - für wie lange, bleibt abzuwarten.

Warnsystem Cell Broadcast auch für ältere Handys

Das Mobilfunk-Alarmsystem mittels dem Warnsystem Cell Broadcast ist seit Anfang des Jahres auf vielen Mobiltelefonen verfügbar, doch gerade ältere Handys waren lange nicht mit dem System vereinbar. Aufgrund steigender Kritik wurden die technischen Vorgaben des Systems durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) überarbeitet. Ab November 2023 soll es nun möglich sein, dass auch Mobiltelefone der älteren Generation eine Warnmeldung erhalten. Doch so einfach ist das Ganze noch nicht möglich, denn Besitzer älterer Geräte müssen den verwendeten Broadcast eingeständig auf dem Handy einstellen. Und auch dann erscheinen Warnungen nur in deutscher Sprache.

