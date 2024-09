Freundlicher Handel: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

FTSE 100-Kursentwicklung

Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwind.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent auf 8.341,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,561 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8.278,44 Punkten, nach 8.278,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8.278,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.347,39 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Stand von 8.311,41 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 8.142,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der FTSE 100 mit 7.711,38 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 8,04 Prozent zu Buche. Bei 8.474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7.404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Kingfisher (+ 6,41 Prozent auf 3,09 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,79 Prozent auf 1,60 GBP), Entain (+ 2,67 Prozent auf 7,45 GBP), Pershing Square (+ 2,60 Prozent auf 36,28 GBP) und easyJet (+ 2,54 Prozent auf 5,00 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Segro (-1,17 Prozent auf 8,94 GBP), BAT (-0,86 Prozent auf 29,45 GBP), Smith Nephew (-0,59 Prozent auf 11,83 GBP), RS Group (-0,34 Prozent auf 7,93 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,31 Prozent auf 19,47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.279.020 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 219,436 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net