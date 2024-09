Große Spannung vor morgigem Fed-Zinsentscheid: Nikkei gibt deutlich ab -- Intel legt Magdeburger Chip-Fabrik auf Eis -- E.ON im Fokus

Das Rekordhoch von 18.990 Punkten, erreicht zu Monatsbeginn, blieb dabei aber weiterhin in Reichweite. Zuletzt hatten Käufer im Bereich der 100-Tage-Durchschnittslinie wieder zugeschlagen. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) in der letzten Woche mit einer Zinssenkung den Erwartungen entsprach, liegt der Blick nun auf der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch ebenfalls eine Zinssenkung einleitet. Unsicher ist lediglich die Höhe des ersten Schritts, wobei zuletzt verstärkt über eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte spekuliert wurde. Gegenwärtig schätzt das "CME FedWatch Tool" die Wahrscheinlichkeit eines großen (59 Prozent) etwas höher als eine jene eines kleinen (41 Prozent) Zinsschrittes.

Die freundliche Tendenz der Vorwoche setzte sich am Montag nicht fort. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich bereits jetzt auf die Fed- Zinsentscheidung am Mittwoch. Unternehmensseitig war es indes am Montag recht ruhig, allgemein hielten sich die Impulse in Grenzen.

Zum Wochenstart bewegten sich die US-Börsen in verschiedene Richtungen. Händler berichteten von einer abwartenden Haltung der Investoren im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Nachrichtenlage am Montag war äußerst dünn. Einzig der Empire State Manufacturing Index für September wurde veröffentlicht, der überraschend auf +11,5 Punkte stieg. Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf -5,0 Punkte erwartet, nachdem der Index im August bei -4,7 gelegen hatte. Aufgrund der bevorstehenden Entscheidung der Fed wurde dem Index jedoch wenig Beachtung geschenkt. Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve zum ersten Mal seit 2020 die Zinsen senkt. Unklar bleibt lediglich, ob dies mit einem Schritt von 25 Basispunkten oder gleich 50 Basispunkten geschehen wird.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und baute diesen anschließend aus. Letztlich schloss er mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 41.622,08 Zählern. Dagegen gab der NASDAQ Composite zum Handelsschluss 0,52 Prozent auf 17.592,13 Punkte ab, nachdem er bereits zum Start kräftig verloren hatte.

Die Börsen in Asien laufen am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der Nikkei 225 in Tokio verliert zeitweise deutliche 1,68 Prozent auf 35.891,58 Punkte

Der Shanghai Composite bleibt auch am Dienstag geschlossen. Am Freitag hatte er am Ende 0,48 Prozent leichter bei 2.704,09 Zähler geschlossen. In Hongkong geht es am Montag für den Hang Seng um 1,44 Prozent nach oben auf 17.672,91 Punkte.

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag keine einheitliche Richtung. Die Unsicherheit bleibt bestehen, da Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch warten. In Tokio hingegen geht es nach der Feiertagspause am Montag deutlich abwärts, insbesondere aufgrund des weiterhin starken Yen. Die Marktteilnehmer blicken zudem auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) im Verlauf der Woche. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel wegen nationaler Feiertage weiterhin, während Hongkong zur Wochenmitte ebenfalls eine eintägige Pause eingelegt wird.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der erwarteten ersten Zinssenkung der US-Notenbank seit 2020. Unklar ist jedoch, ob die Fed die Zinsen um 50 oder 25 Basispunkte senken wird. Laut CME Fedwatch sehen Händler eine 68-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 50 Basispunkte und eine 32-prozentige Chance für eine Reduzierung um 25 Basispunkte.

