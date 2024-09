NVIDIA-Aktie & Co.

Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank. Eine Zinssenkung könnte sich besonders auf eine Mag-7-Aktie auswirken.

• Fed- Zinssenkung gilt als ausgemachte Sache

• Auswirkungen könnten besonders Amazon zugutekommen

• Magnificent 7-Papiere vor Kursanstiegen?

Zinssenkung in Sicht

Anleger halten den Atem an. Am 18. September entscheidet die US-Notenbank (Fed) über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik . Nach den jüngsten Wirtschaftsdaten und den Äußerungen von Fed-Mitgliedern wie Mary Daly und Christopher Waller wächst die Erwartung, dass die Fed die Zinsen senken könnte.

"Die Zeit für eine Anpassung der Politik ist gekommen", sagte Fed-Chef Jerome Powell kürzlich auf dem Jackson Hole Symposium. Diese Aussage lässt auf eine Lockerung der Geldpolitik schließen. Eine Zinssenkung würde die Kreditkosten senken und könnte somit die Wirtschaft ankurbeln.

Amazon-Aktie: Ein Gewinner bei sinkenden Zinsen?

Als Nutznießer einer möglichen Zinssenkung dürften sich Unternehmen herausstellen, die von einer steigenden Konsumnachfrage profitieren. Dazu zählt auch Amazon. Der E-Commerce-Riese dürfte auf eine erhöhte Kaufkraft der Verbraucher und eine Belebung des Online-Handels hoffen.

"Wenn die Fed im September eine Zinssenkung vornimmt, wird dies meiner Meinung nach sehr gut aufgenommen werden. Selbst eine bescheidene Senkung der Kreditkosten kann für die Kaufkraft der Verbraucher von großer Bedeutung sein", bewertet Adam Spatacco in seinem Motley Fool-Artikel die Situation.

Während am Markt vor Kurzem noch gemunkelt wurde, dass die Währungshüter möglicherweise sogar einen großen Zinsschritt vollziehen könnten und somit die Zinsschraube um 50 Basispunkte nach unten drehen, wird die Unsicherheit nach den jüngsten Inflationszahlen immer größer. Aktuell gehen laut CME FedWatch-Tool 50 Prozent der Befragten von einem großen Zinsschritt aus, die andere Hälfte geht davon aus, dass der Schritt kleiner ausfällt und sich der US-Leitzins dann in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent bewege (Stand: 15. September 2024). Kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten war die Mehrheit (87 Prozent) noch von einer Zinssenkung in Höhe von 25 Basispunkten ausgegangen.

Amazons AWS im Fokus: KI-Boom treibt Wachstum an

Neben dem E-Commerce-Geschäft hofft auch Amazons Cloud-Sparte AWS von einer möglichen Zinssenkung zu profitieren. Unternehmen könnten ihre Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) ausweiten, was wiederum die Nachfrage nach Cloud-Diensten steigern würde. "Ähnlich wie bei meiner E-Commerce-These denke ich, dass die Zinssenkungen Unternehmen aller Größenordnungen eine neue finanzielle Flexibilität verschaffen werden. AWS wiederum scheint für eine gewisse Beschleunigung bereit zu sein, da Unternehmen ihre Investitionen in KI-Anwendungen weiter erhöhen", so Spatacco weiter.

Auch weitere Mag 7-Aktien dürften profitieren - und den Markt bewegen

Auch die restlichen sechs Aktien der "Glorreichen Sieben" könnten von einer Zinssenkung einen Nutzen ziehen. Schließlich haben sich alle Konzerne mehr oder weniger dem KI-Boom angeschlossen und würden somit ebenfalls von steigenden Investitionen profitieren.

Der Begriff "Magnificent 7" bezeichnet die sieben erfolgreichsten und einflussreichsten Technologieunternehmen weltweit. Zu dieser exklusiven Gruppe gehören Apple, Microsoft, Amazon, Google-Mutter Alphabet, Facebook-Mutterkonzern Meta, Tesla und NVIDIA. Diese Konzerne zählen zu den teuersten der Welt (Megacap-Aktien) und können durch ihren hohen Börsenwert den gesamten US-Aktienmarkt beeinflussen, da sie alle Bestandteil des marktbreiten S&P 500-Indexes sind und mitunter die höchste Gewichtung aufweisen.

Redaktion finanzen.net

