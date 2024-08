Erholung nach Einbruch

NVIDIA-Bilanz voraus: NVIDIA-Aktie & Co. - Dominanz der Magnificent Seven vorbei?

28.08.24 09:16 Uhr

Nachdem die "Magnificent Seven" rund um NVIDIA, Apple & Co. in den letzten Jahren die Märkte angeführt hatten, deutet sich nun eine Trendumkehr an.

Wer­bung

• Magnificent Seven als Treiber der Marktrally

• Jüngste Erholung sieht andere S&P 500-Titel vorn

• Experten sehen mehr Nachhaltigkeit

Seit rund zwei Jahren ist die Aktiengruppe mit den Titeln NVIDIA, Meta Platforms, Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon und Tesla marktdominierend. Im S&P 500 nehmen diese Titel eine Vormachtstellung ein und profitieren dabei insbesondere von der Hoffnung auf das starke Wachstumsaussichten im KI-Segment sowie unsicheren Wirtschaftsaussichten. Die letzte Marktrally war demnach auch vorrangig von eben jenen sieben Titeln getrieben, während die übrigen 493 Unternehmen im breiten Marktindex eine weniger marktbeherrschende Stellung einnahmen. Doch gibt es Anzeichen für eine Trendwende, wie Marktexperten analysiert haben. Magnificent Seven nicht mehr dominant Seit Beginn des dritten Quartals liegen die Aktien der Mitglieder der Elitegruppe der Megacaps hinter den Aktien der anderen 493 Unternehmen im S&P 500. Das bedeutet, dass sie im ersten Quartal seit fast zwei Jahren schlechter abschneiden werden als die Aktien im Rest des Index, zitiert "MarketWatch" Brian Belski, Chef-Investmentstratege von BMO. Auffallend ist dabei, dass es der S&P 500 nach seinem zwischenzeitlichen Einbruch Anfang August wieder auf das Vorcrash-Niveau geschafft hat - allerdings ohne, dass die Glorreichen Sieben der erfolgreichen Aktiengruppe hierbei die Erholung anführten. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit der Rally stärken, wird Belski weiter zitiert. Marktteilnehmer zunehmend besorgt über Vormachtstellung der Mag-7-Aktien In den letzten Monaten vor dem zwischenzeitlichen Kurseinbruch hatten sich mahnende Stimmen gehäuft, die die Vormachtstellung der Magnificent Seven und insbesondere die Tatsache, dass die Aktienmarktrally mehrheitlich von diesen sieben Techtiteln getragen wurde, kritisch sahen. Die Marktkonzentration auf einige wenige Aktien birgt Risiken - je breiter die Rally, umso nachhaltiger wird sie von vielen Experten bewertet. Zuletzt war die Diskrepanz zwischen den hochbewerteten Techriesen und den Aktien, die weniger erfolgreich performten, immer größer geworden. Aus dem Rennen sind die Megacap-Titel zwar noch nicht, zuletzt hatten aber Aktien aus defensiven Sektoren wie Versorger und Konsumgüter auf breiter Ebene eine Rally hingelegt. Selbst wenn sich die "Glorreichen Sieben" wieder erholen können, würde dies nichts an der Tatsache ändern, dass eine wachsende Zahl von Sektoren den Index in letzter Zeit übertroffen hat, da Anleger zunehmend auf Aktien setzen, die voraussichtlich von Zinssenkungen der Federal Reserve profitieren werden, heißt es bei "MarketWatch" weiter. Ryan Detrick von der Carson Group wertet dies als positives Zeichen: "Es dreht sich nicht mehr alles um Technologie, und eine Führungsrolle aus diesen zyklischeren Bereichen ist ein gutes Zeichen für Anleger", zitiert das Portal den Experten.



Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: NayRich / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com