NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 143,18 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 143,18 USD ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,40 USD nach. Bei 142,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.331.160 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,13 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 39,50 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,67 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

