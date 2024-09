Knapperes Angebot befürchtet

Die Öl-Aktien brachten Anlegern 2024 bislang wenig ein. Gegen Ende der Handelswoche geht es aber wieder bergauf für die Papiere der Öl-Riesen - der Hauptgrund liegt in einem Tropensturm im Golf von Mexiko. Startet nun endlich wieder ein längerfristiger Aufwärtstrend?

• Tropensturm drosselt Öl-Produktion im Golf von Mexiko

• Ölpreise reagieren mit Zuwächsen auf vermeintliche Angebotsverknappung

• Schnäppchenjagd voraus? Analysten sehen allgemein Kurschancen bei Öl-Aktien



Die Sorge um die weltweite Konjunkturlage, das Ausweiten der US-Ölproduktion und das bisherige Ausbleiben einer befürchteten Eskalation der Lage im Nahen Osten sorgten zuletzt für einen gemeinsamen Preiseinbruch bei Öl. So rutschte der Wert eines Barrels Brent-Rohöl erstmals seit 2021 wieder unter die 70-US-Dollar-Marke und auch das WTI-Äquivalent notiert nahe eines Mehr-Jahres-Tiefs. Entsprechend negativ entwickelten sich in den vergangenen Monaten die Öl-Aktien wie jene von Shell, TotalEnergies, BP, ExxonMobil, Chevron oder der Buffett-Liebling Occidental Petroleum, da das niedrigere Preisniveau für das schwarze Gold die Gewinnmargen der großen Ölkonzerne schmälert. Ein Tropensturm haucht den Papieren nun aber neues Leben ein.

Verknappt "Francine" das Öl-Angebot?

Der Tropensturm "Francine", der vor kurzem über den Golf von Mexiko hinweggezogen ist, hat zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise geführt, die am Donnerstag zeitweise um drei Prozent anstiegen. Dieser Anstieg folgt auf eine Phase starken Rückgangs, in der die TWI-Preise Anfang dieser Woche auf 65 US-Dollar pro Barrel fielen - den niedrigsten Stand seit drei Jahren.

"Francine", der nach seiner Landung in Louisiana inzwischen zu einem Tropensturm herabgestuft wurde, hat laut "ValueWalk" rund 39 Prozent der Ölproduktion im Golf von Mexiko unterbrochen, was sich auf etwa 1,5 Millionen Barrel der US-Produktion auswirkt. Die Analysten der UBS schätzen, dass diese Unterbrechung die Produktion am Golf im September um etwa 50.000 Barrel pro Tag verringern wird, was die Preise in den kommenden Monaten demnach wieder auf ein Niveau von über 80 US-Dollar pro WTI-Barrel treiben könnte.

Rally bei Öl-Aktien

Der Wiederanstieg der Ölpreise hat zu einer bemerkenswerten Rally bei ölbezogenen Aktien und börsengehandelten Fonds (ETFs) geführt. Unter den großen Ölaktien verzeichnete ExxonMobil am Donnerstag einen Anstieg von 1,4 Prozent und erreichte 111 US-Dollar pro Aktie. Auch TotalEnergies, BP, Shell, Chevron oder auch ConocoPhilips stiegen teilweise um mehr als ein Prozent an. Die Zuwächse bei diesen Aktien sind auf die gestiegenen Ölpreise und die erwarteten längeren Lieferunterbrechungen zurückzuführen.

Am Freitag setzt sich die freundliche Stimmung des Vortages bei den Öl-Aktien fort. So verzeichnete Shell an der Londoner Börse zuletzt leichte Zuwächse in Höhe von 0,08 Prozent auf 25,39 Pfund und BP stieg daneben um 0,38 Prozent auf 4,05 Pfund. An der EURONEXT Paris gewann die TotalEnergies-Aktie 0,15 Prozent auf 61,00 Euro.

Öl-Aktienrally voraus? Analysten sehen Luft nach oben

Allgemein sind die Analysten für Ölaktien zuversichtlich gestimmt und sehen in einem Investment in die Branche gute Möglichkeiten für Schnäppchenjäger. ExxonMobil hat laut "TipRanks" ein mittleres Kursziel von 137,13 US-Dollar. BP mit seinem niedrigen KGV von 6 hat laut durchschnittlichen Analystenschätzungen ebenfalls ein beträchtliches Kurspotential. Auch TotalEnergies bietet nach Ansicht der Aktienmarktexperten nach dem deutlichen Rücksetzer der vergangenen Wochen ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Trotz der dem Energiesektor innewohnenden Volatilität, die durch makroökonomische und geopolitische Faktoren bedingt ist, bietet die derzeitige niedrige Bewertung dieser Aktien in Verbindung mit den jüngsten Preistrends und Produktionsstörungen vielversprechende Möglichkeiten für Anleger, wie "Value Walk" resümiert. Fest steht: Sollte es mit den Ölpreisen nach den jüngsten Einbußen tatsächlich wieder bergauf gehen, dürfte dies die gebeutelten Öl-Aktien stützen.

