Die wichtigsten Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq 100 stehen vor einer spannenden Phase: Droht Gegenwind an den Börsen oder kommt es zu einer Jahresendrallye? Christian Schlegel wird diese Märkte technisch analysieren und mit den Schlussquartalen der Vorjahre vergleichen, um Muster und mögliche Trends zu erkennen.

Heute im Fokus

S&P bekräftigt Einschätzung zu E.ON. Intel schließt offenbar Milliarden-Deal mit US-Regierung ab. Goldpreis markiert neuen Rekord. JPMorgan hebt BioNTech-Kursziel an. Donald Trump will seine Trump Media-Aktien behalten. Verkaufsempfehlung: MTU-Aktie gibt deutlich nach. Analysten sehen für Arm-Aktie weiteres Kurspotenzial. Daimler Truck bringt Langstrecken-Elektro-Lkw in Serie. Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - RTL-Aktie profitiert.