Die EU-Staaten bereiten sich im Zollstreit mit den USA offenbar auf den Einsatz härterer Mittel vor. Nach Aussage von Personen, die den Diskussionen nahestehen, hat die Kehrtwende der USA in den jüngsten Verhandlungen Deutschland dazu veranlasst, sich der konfrontativeren Position Frankreichs anzunähern. Zuvor war Deutschland in Bezug auf US-Vergeltungsmaßnahmen eher "dovish" eingestellt gewesen. Wie es heißt, drängen die EU-Mitgliedstaaten die Kommission dazu, neue und wirksame Maßnahmen vorzubereiten, um gegen US-Unternehmen zurückzuschlagen, falls bis zur von Trump gesetzten Frist am 1. August keine Einigung erzielt werden kann. Diese Maßnahmen würden über Vergeltungszölle auf Waren hinausgehen.

TRATON

Nach der abrupten Trennung von Gunnar Kilian als Personalvorstand bei Volkswagen verlässt der Manager auch den Aufsichtsrat bei der Nutzfahrzeugholding Traton. Wie der Konzern mitteilte, hat Kilian sein Aufsichtsratsmandat bei Traton niedergelegt. Er werde zudem aus den Aufsichtsräten und Gremien der Tochtergesellschaften der Traton - MAN Truck & Bus SE sowie Scania AB und Scania CV AB - ausscheiden.

MERCK KGaA

hat eine bedingte Zulassung für die Vermarktung des Medikaments Ezmekly in der EU erhalten. Wie der Pharmakonzern mitteilte, ist die Ezmekly-Therapie für Menschen mit einer seltenen genetischen Störung zugelassen. Konkret geht es um die Behandlung von symptomatischen, inoperablen plexiformen Neurofibromen bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren mit Neurofibromatose Typ 1.

ALLIANZ

hat in Indien ein paritätisches Joint Venture (JV) mit Jio Financial Services Limited (JFSL) gegründet. Wie der Konzern mitteilte, wurde über die Tochter Allianz Europe BV eine Vereinbarung über die Gründung im Bereich Rückversicherung getroffen. Die Allianz wolle dadurch den "dynamischen und wachstumsstarken" indischen Versicherungsmarkt bedienen. Die Allianz ist bereits seit über 25 Jahren im Rückversicherungsgeschäft in Indien tätig.

July 21, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)