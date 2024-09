Nach Gespräch

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 96 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.

Nach einem Gespräch mit dem Management nahm Analyst Stephen Reitman den jüngst gekürzten Ausblick in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Anlass, um seine diesjährige Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) um 16 Prozent zu kürzen. Er gibt sich aber zuversichtlich, dass BMW in typischer Weise konservativ plant und hält daher an seiner positiven Bewertung der Aktien fest.

Die BMW-Aktie steigt via XETRA dennoch um 0,66 Prozent auf 73,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)