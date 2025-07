BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 77,66 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 77,66 EUR. Bei 77,00 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 159.485 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,95 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,98 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,77 EUR.

BMW gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,42 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren