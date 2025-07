BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit Abschlägen

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 77,92 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 77,92 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 77,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,70 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 282.889 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 92,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 15,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 23,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,98 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,77 EUR für die BMW-Aktie.

Am 07.05.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,42 EUR je Aktie generiert. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,66 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

