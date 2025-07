BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 77,94 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 77,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 77,70 EUR. Bei 77,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 16.739 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. 18,53 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 23,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,98 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Das EPS belief sich auf 3,38 EUR gegenüber 4,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent zurück. Hier wurden 33,76 Mrd. EUR gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,66 EUR je BMW-Aktie.

