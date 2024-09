Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

14.09.24 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -0,77 Prozent auf 60.158,51 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 60.623,99 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,98 Prozent auf 332,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 335,88 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,90 Prozent auf 2.421,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.443,20 US-Dollar wert. Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,65 Prozent auf 65,39 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,97 US-Dollar stand. Nach 0,5730 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 0,49 Prozent auf 0,5758 US-Dollar gestiegen. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3610 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3593 US-Dollar beziffert. Nach 170,54 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagvormittag um -0,54 Prozent auf 169,62 US-Dollar gesunken. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1311 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1289 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0039 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0038 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0960 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0964 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0187 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0175 US-Dollar. Zudem gibt Dash nach. Um -0,84 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 09:41 auf 24,17 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 24,38 US-Dollar wert war. Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (9,785 US-Dollar) geht es um -0,75 Prozent auf 9,712 US-Dollar nach unten. Redaktion finanzen.net

