10 vor 9

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX dürfte seine jüngste Gewinnserie am Montag zunächst fortsetzen: Gut eine Stunde vor Börsenauftakt wird er etwas höher gesehen.

2. Börse in Hongkong schwächelt - Feiertag in Tokio und Shanghai

Am Freitag hatte Nikkei 225 in Tokio nach dem deutlichen Vortagesplus 0,68 Prozent verloren und sich bei 36.581,76 Indexpunkten aus dem Handel verabschiedet.

Der Shanghai Composite hatte am Freitag am Ende 0,48 Prozent leichter bei 2.704,09 Zähler geschlossen. In Hongkong geht es am Montag für den Hang Seng zeitweise um 0,29 Prozent nach unten auf 17.318,16 Punkte.

3. Ministerpräsident Weil kritisiert fehlendes Angebot von VW

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil blickt erwartungsvoll auf die Einführung günstigerer Automodelle beim kriselnden Hersteller VW. Zur Nachricht

4. Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - jetzt bei RTL

Fast ein Jahrzehnt war er von der Bildfläche verschwunden: Stefan Raab ist zurück im deutschen Fernsehen. Zur Nachricht

5. Guirassy zufrieden mit BVB-Debüt, sieht aber noch Steigerungspotenzial

Serhou Guirassy ist zufrieden mit seinem Debüt für Borussia Dortmund, sieht aber noch Luft nach oben. Zur Nachricht

6. Roche-Tochter Genentech erhält US-Zulassung für Multiple-Sklerose-Behandlung

Die Roche-Tochter Genentech hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Zulassung für ihre zweimal jährlich zu verabreichende subkutane Injektionsbehandlung für Patienten mit zwei Arten von Multipler Sklerose erhalten. Zur Nachricht

7. Industrieverband Swissmem prangert neue Kreditrichtlinien der UBS an

In der Diskussion um die Konditionen von UBS für ihre Firmenkunden hat der Industrieverband Swissmem in den Medien Kritik an der Großbank geäußert. Zur Nachricht

8. Nach Commerzbank-Einstieg: UniCredit-Chef will "aktiver Aktionär" sein

"Wir werden ein aktiver Aktionär sein", sagte der Chef der italienischen Bank UniCredit, Andrea Orcel, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise legen einen ruhigen Wochenstart hin. Ein Barrel WTI-Rohöl kostete zuletzt 0,1 Prozent mehr (68,72 US-Dollar), wohingegen Brent um 0,04 Prozent sank auf 71,58 US-Dollar.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro knüpft am Montagmorgen an seine Vorwochengewinne an und notiert zeitweise mit 1,1096 US-Dollar nur ganz knapp unter der 1,11-US-Dollar-Marke.