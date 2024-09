Expertenstimme

Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,60 auf 40,10 Euro angehoben.

Werte in diesem Artikel

"Die Medizin beginnt zu wirken", schrieb Analyst David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar über Fresenius. Mit dem zweiten Quartal hätten die Bad Homburger zum vierten Mal in Folge die Erwartungen getoppt und der Gewinnrückgang sei gestoppt. Die Ergebnisse dürften nur noch einmal durch die vermutliche Trennung von FMC sinken. Bei den Einsparungen liege man über Plan. Adlington rechnet mit weiter überdurchschnittlichem Lauf der Aktien.

Fresenius-ktie auf Hoch seit Mai 2022

Die Aktien von Fresenius setzen ihre schon länger andauernde Erholungsrally mit Schwung fort. Der Optimismus von JPMorgan sorgte am Freitag für ein Plus von bis zu drei Prozent. Mit gut 35 Euro in der Spitze erreichten die Aktien ihren höchsten Stand seit Mai 2022. Zuletzt ging es im XETRA-Handel noch um 3,53 Prozent auf 34,88 Euro nach oben.

Seit Anfang August schon geht es relativ stetig bergauf für den Kurs des Unternehmens aus der Gesundheitsbranche. Etwa 15 Prozent haben sie seit der damaligen Annäherung an die 30-Euro-Marke gewonnen. Mit einem Jahresplus von 24 Prozent gehören sie zur Gruppe der besten DAX-Werte in diesem Jahr.

Auch die Aktien von Fresenius Medical Care steigen am Freitag in der Gunst der Anleger, und legen auf XETRA zeitweise 1,74 Prozent auf 36,92 Euro zu. Den Dialysekonzern hat Fresenius bereits dekonsolidiert. Laut Adlington könnte eine vermutliche Trennung von FMC zwar noch einmal die Ergebnisse von Fresenius belasten. Darüber schaut der Experte aber hinweg.

NEW YORK dpa-AFX Broker und dpa-AFX