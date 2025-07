Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 42,25 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,25 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 42,21 EUR. Bei 42,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.520 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 5,09 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,60 EUR am 10.07.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 32,31 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,29 EUR an.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,32 EUR je Aktie.

