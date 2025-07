Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 42,25 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 42,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 42,25 EUR. Bei 42,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.885 Fresenius SE-Aktien.

Bei 44,40 EUR markierte der Titel am 06.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (30,36 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 28,14 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,18 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

