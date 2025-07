Aktien Schweiz schaffen knappen Sprung ins Plus

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstagnachmittag analog mit den europäischen Börsen von den Tagestiefs deutlich erholt. In der Schweiz erholten sich vor allem die defensiven Schwergewichte. US-Präsident Donald Trump will die Frist für die Aussetzung seiner reziproken Zölle bis zum 1. August verlängern. Eigentlich sollte die Frist am Mittwoch auslaufen. Leicht positiv wertete Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, die Fristverlängerung für Zollverhandlungen. Die bislang verschickten Zollbriefe seien dazu da, den Druck zu erhöhen, hieß es weiter. Die EU und China bekamen keine Briefe - die Schweiz wohl auch nicht. "Die Trump-Administration scheint an einer weiteren Eskalation der Handelsstreitigkeiten kein Interesse zu haben", urteilte Gitzel.

Der Franken zog am Nachmittag zum Euro deutlich an. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat nach Einschätzung von ING-Analyst Chris Turner nur begrenzte Möglichkeiten, die Stärke des Franken einzudämmen. Die SNB könnte gezwungen sein, die Zinssätze auf ihrer nächsten Sitzung im September in den negativen Bereich zu senken, urteilt er. Sie habe jedoch Mühe, mit den Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank Schritt zu halten. Devisenmarktinterventionen zur Eindämmung der Frankenstärke seien ebenfalls schwierig, da die Schweiz wieder auf der Beobachtungsliste des US-Finanzministeriums für Währungsmanipulation stehe.

Am Aktienmarkt gewann der SMI 0,1 Prozent auf 11.971 Punkte. Unter den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,25 (zuvor: 14,16) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim ihr Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Roche (+0,2%), Nestle (-0,1%) und Novartis (+0,1%) schlossen deutlich über Tagestief. Novartis hat die Zulassung für ein Malaria-Mittel in der Schweiz erhalten. Der UBS drohen laut einem Bericht Klagen wegen der Credit-Suisse-Übernahme in den USA. Der Kurs zeigte sich mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent unbeeindruckt. Der Augenheilkundespezialist Alcon vermeldete die kanadische Zulassung für sein Operationssystem Unity VCS, doch auch hier reagierte der Kurs mit minus 0,6 Prozent nicht.

Basilea (+1,8%) erhält zur Weiterentwicklung von bestimmten Wirkstoffen Finanzierungsmittel von 39 Millionen US-Dollar in den USA. Nach einem positiven Kommentar von Barclays stiegen Galderma um 2,6 Prozent.

July 08, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)