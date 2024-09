Top Milliardäre

Larry Ellison hat Amazon-Gründer Jeff Bezos als zweitreichsten Menschen der Welt abgelöst, nachdem die Oracle-Aktien im September bislang um mehr als 20 Prozent gestiegen sind.

• Larry Ellison nun zweitreichster Mensch der Welt

• Jeff Bezos rutscht auf den dritten Platz zurück

• Oracle-Aktie klettert in neue Rekordhöhen



Larry Ellison wird zweitreichster Mensch

Nachdem bis vor kurzem noch Amazon-Gründer Jeff Bezos als zweireichster Mensch der Welt galt - gleich hinter Tesla-Chef Elon Musk mit einem Vermögen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar - hat Oracle-Vorsitzender Larry Ellison nun diesen Platz übernommen, wie aus der Forbes-Liste "The Real-Time Billionaires List" hervorgeht. Bezos hatte den zweiten Rang seit 2016 innegehabt, wie CNBC berichtet. Mit einem Nettovermögen von rund 206 Milliarden US-Dollar gilt nun aber Ellison als zweitreichster Mensch der Welt. Laut der Echtzeit-Milliardärsliste von Forbes ist das Vermögen von Ellison seit vergangenem Freitag um 8,1 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Oracle-Aktie im Höhenrausch

Verantwortlich für diesen rasanten Vermögenszuwachs dürfte insbesondere die Oracle-Aktie sein, die im September bislang um mehr als 22 Prozent gestiegen ist. Die jüngsten Kursentwicklungen bringen das Papier auf den besten Weg zu seinem stärksten Monat seit Oktober 2022. Nachdem der US-amerikanische Soft- und Hardwarehersteller vergangene Woche Gewinne über den Erwartungen gemeldet und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 in diesem Rahmen angehoben sowie eine Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS verkündet hatte, erreichte die Oracle-Aktie neue Höchststände. So ging es an der NYSE in der Spitze um fast 15 Prozent nach oben auf über 160 US-Dollar. Zu Handelsschluss hatte dann noch ein Aufschlag von 11,39 Prozent auf 155,82 US-Dollar an der Kurstafel gestanden. Damit jedoch nicht genug: Im Laufe der letzten Woche aber auch zu Beginn dieser Woche ging der Höhenflug der Oracle-Papiere weiter, sodass sie am Montag zeitweise bis auf 173,99 US-Dollar steigen konnten. Zum Ertönen der Schlussglocke blieb dann noch ein Plus von 5,12 Prozent auf 170,33 US-Dollar am Montagabend stehen. Am Dienstag geht es vorbörslich nun erneut leicht um 0,72 Prozent hoch auf 171,55 US-Dollar.

KI treibt Oracle an

Zu verdanken habe Oracle diese Entwicklungen auch künstlicher Intelligenz. "Wir bauen buchstäblich die kleinsten, tragbarsten und günstigsten Cloud-Rechenzentren bis hin zu Rechenzentren mit 200 Megawatt, ideal, um sehr große Sprachmodelle zu trainieren und auf dem neuesten Stand zu halten", hatte Ellison vergangene Woche im Rahmen der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage betont.

Ob Larry Ellison seine Position als zweitreichster Mensch der Welt nun halten kann oder Jeff Bezos ihm den Rang wieder streitig machen wird, wird sich zeigen.

